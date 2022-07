Asteroid City | nuovi dettagli sulla trama e sul cast del film di Wes Anderson

Pubblicità

mudblood__ : STEVE IN ASTEROID CITY STEVE IN UN FILM DI WES ANDERSON SVENGO -

Awards Today

Focus Features ha acquistato i diritti di distribuzione dell'undicesimo film scritto e diretto da Wes Anderson,. Non c'è una data di debutto per la nuova pellicola del cineasta candidato all'Oscar, ma pare che si punti ad un debutto alla Berlinale del 2023. Focus Features, per l'occasione, ha ...E sarà anche la protagonista del nuovo, misterioso film di Wes Anderson ,. In uscita a fine anno. La nuova vita di Winona Ryder Se è vero che Stranger Things ha sfornato una nuova leva ... 'Asteroid City', tutto il cast e la trama ufficiale del nuovo film di Wes Anderson Focus Features ha svelato nuovi dettagli di Asteroid City, il prossimo film di Wes Anderson, condividendone la trama e il cast. Focus Features collaborerà nuovamente con Wes Anderson in occasione di A ...The Royal Tenenbaums director will have us stargazing this fall. Plot Details for Wes Anderson’s Asteroid City Reveal a “Poetic Meditation on the Meaning of Life” Liz Shannon Miller ...