Assoluti di nuoto, Franceschi è oro nei 400 misti: "Agli Europei sarà tutto bellissimo" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ostia – Felicissima Sara Franceschi in mixed zone a margine di una gara, in cui le bastava mettere la mano davanti alle avversarie, per toccare la piastra e strappare il pass per il suo primo Europeo in casa: "L'obiettivo era quello, non tanto il tempo". Dichiara l'azzurra mentre ritrova le energie dopo la fatica nelle acque della piscina esterna del Centro Federale di Ostia. E' stata una gara difficile quella dei 400 misti per l'atleta delle Fiamme Gialle Agli Assoluti di nuoto, era veramente stanca ma è arrivato ugualmente un oro italiano prezioso da festeggiare in doppio modo. Alla fine ha avverato un grande desiderio sportivo con il tempo di 4'42?46: "sarà bello vivere l'Europeo a Roma. Farlo in casa con tutto il pubblico sarà straordinario".

