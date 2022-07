“Aspetta una bambino”. Arriva la spifferata sulla famosa cantante italiana: il regalo più bello (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il gossip sembra sicuro: Bianca Atzei sarebbe incinta. Una gioia che, se confermata, attenuerebbe il dolore per il dramma dello scorso ottobre quando aveva annunciato di aver perso il bimbo che portava in grembo. Scriveva: “Ho sempre condiviso con voi ogni parte importante della mia vita, perché ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare ed espresso ciò che provavo dentro. Mi sono costantemente messa a nudo e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze. In totale sincerità”. “Perché è facile far vedere soprattutto sui social i grandi sorrisi e la felicità, come se andasse sempre tutto bene, ma spesso accadono anche cose brutte che ti mettono a dura prova. Abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente. So cosa si prova ad affrontare questo dolore, posso solo essere vicina a tutti coloro ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il gossip sembra sicuro: Bianca Atzei sarebbe incinta. Una gioia che, se confermata, attenuerebbe il dolore per il dramma dello scorso ottobre quando aveva annunciato di aver perso il bimbo che portava in grembo. Scriveva: “Ho sempre condiviso con voi ogni parte importante della mia vita, perché ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare ed espresso ciò che provavo dentro. Mi sono costantemente messa a nudo e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze. In totale sincerità”. “Perché è facile far vedere soprattutto sui social i grandi sorrisi e la felicità, come se andasse sempre tutto bene, ma spesso accadono anche cose brutte che ti mettono a dura prova. Abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente. So cosa si prova ad affrontare questo dolore, posso solo essere vicina a tutti coloro ...

