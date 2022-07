Pubblicità

zav_news : ???? #Francia, la polizia ha ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo sui 20 anni che aveva massacrato cinque membri d… - Seludecai : RT @FUItaly: Elisjsha Dicken, 22, ha ingaggiato l'attentatore di #Greenwood con la sua pistola, centrandolo da quasi 50 mt. 10 colpi sparat… - FUItaly : dalla 'cattiva' NRA, poteva portare la sua arma con sé. Eli ha ingaggiato con una pistola subcompact, da una distan… - peter_mores : RT @FUItaly: Elisjsha Dicken, 22, ha ingaggiato l'attentatore di #Greenwood con la sua pistola, centrandolo da quasi 50 mt. 10 colpi sparat… - ProGunAndre : RT @FUItaly: Elisjsha Dicken, 22, ha ingaggiato l'attentatore di #Greenwood con la sua pistola, centrandolo da quasi 50 mt. 10 colpi sparat… -

Today.it

All'arrivo sul posto, il gruppo ha ricevuto und'assalto CZ807, 7 caricatori da 30 colpi e ... Durante l'operazione, il compagno di Druke ha avvistato un carrorusso, contro il quale ha ...... negli Stati Uniti, dove un uomo di 20 anni aveva aperto il fuoco con unsemiautomatico ... 'Molte più persone sarebbero morte la scorsa notte se questo cittadinoe responsabile non avesse ... Armato di fucile e katana 20enne uccide 5 familiari tra cui tre bambini Stava festeggiando il matrimonio, poi ha imbracciato il fucile e ha sparato. Così uno degli invitati ha ucciso la sposa per poi darsi alla fuga ...In Iran un matrimonio sfocia in tragedia. La 24enne Mahvash Leghaei è stata uccisa durante i festeggiamenti per il suo matrimonio: durante il ricevimento uno degli invitati ha infatti esploso alcuni c ...