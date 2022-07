Arisa, che fine ha fatto l’ex fidanzato Andrea Di Carlo? La sua vita oggi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Arisa per diverso tempo ha fatto coppia fissa con Andrea Di Carlo. Ecco che fine ha fatto l’ex fidanzato e perché si sono detti addio. La vita sentimentale della cantante è spesso stata al centro dell’attenzione mediatica in questi ultimi mesi, tanto che molte persone vogliono sapere che fine ha fatto l’ex fidanzato dell’artista. Lei ed Leggi su youmovies (Di mercoledì 20 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.per diverso tempo hacoppia fissa conDi. Ecco chehae perché si sono detti addio. Lasentimentale della cantante è spesso stata al centro dell’attenzione mediatica in questi ultimi mesi, tanto che molte persone vogliono sapere chehadell’artista. Lei ed

Pubblicità

ary_morgana : RT @mariahshoney_: Mi sa che Arisa è l’unica celebrità che riesce ad avere ai suoi piedi sia Milly Carlucci che Maria De Filippi - redazionerumors : La scuola più amata di Mediaset riaccoglie a braccia aperte un personaggio che ha lasciato il segno nel talent show… - Ilsuperbo89 : Purtroppo per quanto funzioni a livello televisivo, la Pettinelli non ha mai troppo convinto nel ruolo, specie ques… - gengy00 : #amici22 Ormai abbiamo capito che Todaro c'è.Ora due sono le cose:o lascia la Pettinelli e Arisa prende il suo post… - perfectderavin : RT @aidalaverdadera: Non so se sia una buona idea sostituire bella patata con arisa, io mi sarei tolta dalle palle la quota Peparotto però… -