Anzio, per l’omicidio del pugile Muratovic si costituisce un giovane nordafricano accompagnato dal fratello (Di mercoledì 20 luglio 2022) “L’ho ucciso io”. Un giovane di circa 20 anni si è costituito ieri sera a Roma per l’omicidio del pugile Leonardo Muratovic, ucciso nella notte tra sabato e domenica davanti a un locale di Anzio. Il ragazzo si è presentato alla Stazione dei Carabinieri di Roma Gianicolense accompagnato dal fratello. Ora sarà sentito da Carabinieri e Squadra mobile. I due fratelli hanno origini nordafricane ma sono nati nella provincia romana, ad Aprilia. Anzio, l’aggressione e l’omicidio di Leonardo Muratovic Muratovic è stato colpito da varie coltellate ed è morto poco dopo in ospedale dove è stato trasportato dal 118 in gravissime condizioni. La posizione del fratello, che ha ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) “L’ho ucciso io”. Undi circa 20 anni si è costituito ieri sera a Roma perdelLeonardo, ucciso nella notte tra sabato e domenica davanti a un locale di. Il ragazzo si è presentato alla Stazione dei Carabinieri di Roma Gianicolensedal. Ora sarà sentito da Carabinieri e Squadra mobile. I due fratelli hanno origini nordafricane ma sono nati nella provincia romana, ad Aprilia., l’aggressione edi Leonardoè stato colpito da varie coltellate ed è morto poco dopo in ospedale dove è stato trasportato dal 118 in gravissime condizioni. La posizione del, che ha ...

