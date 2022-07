Anzio | ha confessato il killer del pugile | chi è Ascoltato anche il fratello

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Si consegna il presuntodi. Svolta sull'omicidio, due fratelli si presentano con l'avvocato nella notte. Un ragazzo di origine magrebina nato addi circa 20 anni si è consegnato ai carabinieri della stazione Gianicolense ammettendo la responsabilità nel delitto di Leonardo Muratovic, il25enne di Aprilia ucciso con una coltellata la sera del 17 luglio scorso davanti al locale Bodeguita sulla riviera Mallozzi. Ad accompagnare il 20enne sarebbe stato il. I due sono stati trattenuti in caserma per essere sentiti dai Carabinieri e dalla Squadra Mobile con il Pm della Procura di Velletri. Il ventenne, avrebbedi aver accoltellato Leonardo. Da capire se sia stata consegnatol'arma del delitto agli investigatori. In ...