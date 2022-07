Anzio, blitz della Polizia nei palazzi di Corso Italia: denunciati 6 abusi edilizi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Anzio – Facendo seguito alle operazioni di ispezione e sgombero avvenute in data 6 luglio sCorso, proseguono, su delega della Procura della Repubblica di Velletri e con le modalità disposte dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, i controlli nell’area di edilizia popolare del civico 52. Ad eseguire i controlli, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con la collaborazione della Polizia di Stato e della Polizia Locale del Comune di Anzio. All’esito delle operazioni i 22 appartamenti di proprietà di Roma Capitale verificati risultano regolarmente assegnati ma ad ogni modo sono in Corso ulteriori accertamenti. Le attività sono terminate intorno alle ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022)– Facendo seguito alle operazioni di ispezione e sgombero avvenute in data 6 luglio s, proseguono, su delegaProcuraRepubblica di Velletri e con le modalità disposte dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, i controlli nell’area dia popolare del civico 52. Ad eseguire i controlli, gli agentiLocale di Roma Capitale, con la collaborazionedi Stato eLocale del Comune di. All’esito delle operazioni i 22 appartamenti di proprietà di Roma Capitale verificati risultano regolarmente assegnati ma ad ogni modo sono inulteriori accertamenti. Le attività sono terminate intorno alle ...

