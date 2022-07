Anzio, blitz a Corso Italia: ‘scoperti’ abusi edilizi, 6 denunce (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nuovo giorno e nuovo blitz a Corso Italia al civico nr 52, ad Anzio, nella palazzina popolare del Comune di Roma. Da poco sono terminate le attività di ispezione, partite questa mattina all’alba, in 22 appartamenti di edilizia residenziale pubblica: 56 le persone censite, 6 invece quelle denunciate per abusi edilizi. Cosa è successo stamattina ad Anzio a Corso Italia I controlli, di questa mattina, sono stati fatti dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con la collaborazione della Polizia di Stato e della Polizia Locale del Comune di Anzio. Al setaccio 22 alloggi: 56 le persone censite, 43 di nazionalità Italiana e 13 straniera. Dagli accertamenti, che si sono conclusi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nuovo giorno e nuovoal civico nr 52, ad, nella palazzina popolare del Comune di Roma. Da poco sono terminate le attività di ispezione, partite questa mattina all’alba, in 22 appartamenti dia residenziale pubblica: 56 le persone censite, 6 invece quelle denunciate per. Cosa è successo stamattina adI controlli, di questa mattina, sono stati fatti dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con la collaborazione della Polizia di Stato e della Polizia Locale del Comune di. Al setaccio 22 alloggi: 56 le persone censite, 43 di nazionalitàna e 13 straniera. Dagli accertamenti, che si sono conclusi ...

