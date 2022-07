Antonio Conte emette verdetto sulla finestra di mercato del Tottenham (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 14:57:42 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Antonio Conte ha emesso il suo verdetto sul mercato estivo del Tottenham. I Lilywhites hanno sbarcato Fraser Forster e Ivan Perisic a parametro zero rispettivamente dall’Inter e dal Southampton. Si sono anche assicurati i servizi di Clement Lenglet in prestito per la stagione 2022/23 dall’FC Barcelona. E in termini di spese importanti, gli Spurs hanno ingaggiato Richarlison dall’Everton per oltre 50 milioni di sterline, Yves Bissouma dal Brighton per circa 25 milioni di sterline e Djed Spence dal Middlesbrough per un compenso con il potenziale di raggiungere i 20 milioni di sterline. Ora, con sei acquisti alla porta, Antonio Conte ha detto la ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 14:57:42 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:ha emesso il suosulestivo del. I Lilywhites hanno sbarcato Fraser Forster e Ivan Perisic a parametro zero rispettivamente dall’Inter e dal Southampton. Si sono anche assicurati i servizi di Clement Lenglet in prestito per la stagione 2022/23 dall’FC Barcelona. E in termini di spese importanti, gli Spurs hanno ingaggiato Richarlison dall’Everton per oltre 50 milioni di sterline, Yves Bissouma dal Brighton per circa 25 milioni di sterline e Djed Spence dal Middlesbrough per un compenso con il potenziale di raggiungere i 20 milioni di sterline. Ora, con sei acquisti alla porta,ha detto la ...

