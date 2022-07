Andrea Pezzi, chi è il compagno di Cristiana Capotondi e cosa fa nella vita (Di mercoledì 20 luglio 2022) Belli, bellissimi, ma anche impegnati nell’attivismo sociale e spesso a fare il tifo l’uno per l’altra. Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi stanno insieme da circa 15 anni e forse – forse – aspettano un bambino. Chi è Andrea Pezzi e che lavoro fa il compagno di Cristiana Capotondi “Andrea è la mia famiglia” aveva detto cinque anni fa in un’intervista a Vanity Fair Cristiana Capotondi. In molte altre occasioni, l’attrice aveva spiegato di volere aspettare e valutare a tempo debito la possibilità di avere un figlio e di non voler cedere alle pressioni esterne. Alle amiche che le chiedevano con insistenza se la decisione di non avere figli (o quantomeno di aspettare) dipendesse da ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 luglio 2022) Belli, bellissimi, ma anche impegnati nell’attivismo sociale e spesso a fare il tifo l’uno per l’altra.stanno insieme da circa 15 anni e forse – forse – aspettano un bambino. Chi èe che lavoro fa ildiè la mia famiglia” aveva detto cinque anni fa in un’intervista a Vanity Fair. In molte altre occasioni, l’attrice aveva spiegato di volere aspettare e valutare a tempo debito la possibilità di avere un figlio e di non voler cedere alle pressioni esterne. Alle amiche che le chiedevano con insistenza se la decisione di non avere figli (o quantomeno di aspettare) dipendesse da ...

