Pubblicità

superbeasto1 : @KDisneyano @DisneyPlusIT Si il primo e terzo episodio e gli altri anche senza sottotitoli. E NCIS hanno sbagliato… - MartinaBiassoni : anche stasera il Capitano Harmon Rabb ci ha deliziato della sua stupenda presenza in NCIS LA - alessan08517965 : @Alyss_ ?????? anche io ero fan di NCIS soprattutto di dinozzo e ziva (volevo chiamare mia figlia come lei) - RaiDue : Pronti a passare la serata in compagnia dell'Unità Anticrimine? ???????? #NCIS e #NCISHawaii, dalle 21:20 su #Rai2 e d… -

OptiMagazine

...00 - MOM - UN CAMBIAMENTO NECESSARIO 19:25 - MOM - UN VETERANO SOTTO SFRATTO 19:55 - MOM - LA GUERRA FREDDA DEL PANINO 20:20 - MOM -IO HO UNA FIGLIA 20:45 - MOM - DA UNA DIPENDENZA ALL'ALTRA ...Harecitato in Top Gun: Maverick . Inoltre tra le sue apparizioni più importanti ci sono film ... ricordiamo le serie Grey's Anatomy,, How I Met Your Mother e il film Escape Room in cui ha ... Anche NCIS: New Orleans sbarca su Italia1, dal 25 luglio prende il posto di NCIS – Unità Anticrimine NCIS: Hawaii, anticipazioni puntata 15 luglio: tre omicidi in quindici ore. La squadra si trova costretta a indagare nel giorno di riposo.NCIS 19 va in onda ogni venerdì sera ... come abbiamo visto nella sua ultima missione alle Hawaii, e ciò va anche a influire il suo lavoro nel campo.