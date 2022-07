Amichevoli Napoli, i prezzi fanno infuriare i tifosi. Il sindaco: “Soldi vanno alla società” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Napoli è pronto a cominciare la seconda parte di ritiro estivo, anche quest’anno Spalletti e gli altri saranno a Castel di Sangro in Abruzzo. Oggi partono le prevendite per le quattro Amichevoli del Napoli ed è già enorme polemica sui prezzi. Le curve, infatti, costeranno 30 euro e questo ha fatto scattare la rabbia dei tifosi, che ritengono eccessivo il costo per il singolo biglietto. Sul tema è intervenuto il sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso, che a CN24 Tv, ha detto: “L’incasso delle Amichevoli del Napoli a Castel di Sangro sarà interamente della società, servirà per coprire le spese di gestione“. La precisazione è importante, perché ad esempio i prezzi a Dimaro li aveva decisi l’organizzazione del ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilè pronto a cominciare la seconda parte di ritiro estivo, anche quest’anno Spalletti e gli altri saranno a Castel di Sangro in Abruzzo. Oggi partono le prevendite per le quattrodeled è già enorme polemica sui. Le curve, infatti, costeranno 30 euro e questo ha fatto scattare la rabbia dei, che ritengono eccessivo il costo per il singolo biglietto. Sul tema è intervenuto ildi Castel Di Sangro, Angelo Caruso, che a CN24 Tv, ha detto: “L’incasso delledela Castel di Sangro sarà interamente della, servirà per coprire le spese di gestione“. La precisazione è importante, perché ad esempio ia Dimaro li aveva decisi l’organizzazione del ...

