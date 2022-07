Allegri: «Auguro il meglio a Dybala, Roma club giusto per lui» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Massimiliano Allegri svela il suo pensiero sul passaggio di Paulo Dybala alla Roma: le parole del tecnico bianconero Intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri ha parlato di Paulo Dybala e del suo passaggio alla Roma. Di seguito le sue parole. LE PAROLE – «Gli faccio un grosso in bocca al lupo perché Paulo ha dato tanto alla Juve. È un giocatore molto tecnico e molto bravo, io credo che farà bene alla Roma. Credo anche sia una squadra giusta per lui, hanno Abraham là davanti. Poi c’è anche Mourinho che è molto bravo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Massimilianosvela il suo pensiero sul passaggio di Pauloalla: le parole del tecnico bianconero Intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimilianoha parlato di Pauloe del suo passaggio alla. Di seguito le sue parole. LE PAROLE – «Gli faccio un grosso in bocca al lupo perché Paulo ha dato tanto alla Juve. È un giocatore molto tecnico e molto bravo, io credo che farà bene alla. Credo anche sia una squadra giusta per lui, hanno Abraham là davanti. Poi c’è anche Mourinho che è molto bravo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

