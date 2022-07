Aldrin vende i cimeli della conquista della Luna

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 20 luglio 2022) L’asta L’astronauta americano, 92 anni, unico ancora in vita dello storico viaggio dell’Apollo 11, ha deciso di disfarsisua collezione personale di oggetti protagonistimissione. Saranno battuti all’asta da Sotheby’s a New York martedì 26: «È la summamia carriera, dagli studi a West Point al primo sbarco sul satellite. Me ne separo perché ho capito che era il momento giusto» per condividerli col mondo».