Agus Gandolfo fa esultare la piazza! Il costume sparisce tra le natiche! FOTO

(Di mercoledì 20 luglio 2022)tinasi gode la vacanza in solitaria e senza Lautaro Martinez decide di mostrare tutto quello che aveva nascosto prima! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La modella argentina compagnia di Lautaro Martinez in questo momento si gode la Sardegna in solitaria mentre il marito è già al lavoro con la squadra, ultimi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Calciomercato.com

E ancora: Xisca renderà Nadal papà e la grande festa a Venezia per Alice Campello e Morata. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle mogli e fidanzate ...... come vi abbiamo raccontato per primi, la coppia composta da Lautaro Martinez e Agustinaè ... Tutto pronto o quasi, ciò che non mancherà sarà l'espolsività della splendida. Ecco il video e ... Agustina Gandolfo in formissima tra allenamenti e vacanze FOTO Agustina Gandolfo si gode la vacanza in solitaria e senza Lautaro Martinez decide di mostrare tutto quello che aveva nascosto prima!Agustina Gandolfo si gode le vacanze in solitaria dopo il rientro di Lautaro Martinez con la squadra, sulla spiaggia senza il marito forse osa troppo!