Agguato di camorra a Napoli, duplice omicidio nel rione Fiat di Ponticelli: l’obiettivo era un affiliato al clan De Micco (Di mercoledì 20 luglio 2022) Agguato di camorra a Napoli. All’interno di un’abitazione del rione Fiat a Ponticelli, si è consumato un duplice omicidio. l’obiettivo dei killer era un affiliato al clan De Micco-De Martino. Agguato di camorra a Napoli, duplice omicidio nel rione Fiat di Ponticelli Guerra di clan a Napoli. Nella mattinata di mercoledì 20 luglio, due persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco mentre si trovavano in un appartamento in via Eugenio Montale, nel rione Fiat, a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 luglio 2022)di. All’interno di un’abitazione del, si è consumato undei killer era unalDe-De Martino.dineldiGuerra di. Nella mattinata di mercoledì 20 luglio, due persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco mentre si trovavano in un appartamento in via Eugenio Montale, nel, a ...

