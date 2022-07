Aggiornamento situazione incendi in Friuli Venezia Giulia (Di mercoledì 20 luglio 2022) E proseguito per tutta la notte il lavoro delle squadre di terra per contrastare i 3 incendi boschivi attivi da ieri mattina sul Carso tra Trieste e Gorizia. Con le prime luci dell’alba è ripreso anche il lavoro dei mezzi aerei. Seppur si nota un netto miglioramento il fuoco non è ancora sotto controllo. 20 luglio 2022 ore 15.00Continuano incessantemente le operazioni per lo spegnimento degli incendi boschivi e di interfaccia che da ieri mattina sono attivi sul Carso Goriziano e Triestino.Devetaki, Sablici, Jamiano nel comune di Doberdò del Lago (GO) e Medeazza nel comune di Duino Aurisina (TS) i fronti maggiori del fuoco dove stanno operando circa 100 Vigili del fuoco italiani anche con mezzi aeroportuali, una ventina di operatori del Corpo Forestale Regionale, una trentina di volontari AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 luglio 2022) E proseguito per tutta la notte il lavoro delle squadre di terra per contrastare i 3boschivi attivi da ieri mattina sul Carso tra Trieste e Gorizia. Con le prime luci dell’alba è ripreso anche il lavoro dei mezzi aerei. Seppur si nota un netto miglioramento il fuoco non è ancora sotto controllo. 20 luglio 2022 ore 15.00Continuano incessantemente le operazioni per lo spegnimento degliboschivi e di interfaccia che da ieri mattina sono attivi sul Carso Goriziano e Triestino.Devetaki, Sablici, Jamiano nel comune di Doberdò del Lago (GO) e Medeazza nel comune di Duino Aurisina (TS) i fronti maggiori del fuoco dove stanno operando circa 100 Vigili del fuoco italiani anche con mezzi aeroportuali, una ventina di operatori del Corpo Forestale Regionale, una trentina di volontari AIB (Anto Boschivo) della Protezione ...

Pubblicità

DPCgov : ?? ?? In queste ore sono numerosi gli #incendi che stanno interessando il nostro Paese. Facciamo il punto della situa… - EugenioGiani : Aggiornamento in comune sulla situazione: siamo intorno ai 600 ettari in fiamme, puntiamo a contenere il massimo de… - RoccoBlason : @luatom Non ho idea al momento. Alle 17.15 il sindaco di Monfalcone doveva fare un aggiornamento sulla situazione s… - CarljohnsonAcm6 : Aggiornamento della situazione - UgoBaroni : RT @DPCgov: ?? ?? In queste ore sono numerosi gli #incendi che stanno interessando il nostro Paese. Facciamo il punto della situazione con il… -