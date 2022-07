AGENZIA DELLE ENTRATE – Attenzione alla finta email con oggetto: “Rateizzazione del debito Agenzia delle entrate-Riscossione – Protocollo n. xxx” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Phishing Agenzia delle entrate: “richiesta di controllo sul registro tributario”E’ in atto una ennesima pericolosa campagna da parte di un finto ufficio riscossioni dell’Agenzia delle entrate. Il mittente della email sembra reale visto che la email arriva da “no reply@AgenziaRiscossione.gov.it” ma si tratta solo di un’abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire l’allegato. Ecco il testo : Gentile contribuente Agenzia delle ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 20 luglio 2022) Phishing: “richiesta di controllo sul registro tributario”E’ in atto una ennesima pericolosa campagna da parte di un finto ufficio riscossioni dell’. Il mittente dellasembra reale visto che laarriva da “no reply@.gov.it” ma si tratta solo di un’abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire l’allegato. Ecco il testo : Gentile contribuente...

