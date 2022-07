Agenzia delle Dogane: “Mille nuovi assunti”. Minenna: “Facciamo rispettare il senso dello Stato” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oltre 175mila candidati. 19 profili professionali ripristinati tra chimici, avvocati, meccanici, ragionieri, informatici e molti altri. Una procedura concorsuale durata solo 7 mesi che si è conclusa ieri con l’entrata in servizio di oltre Mille nuovi assunti all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con una cerimonia ufficiale alla Nuvola di Fuksas a Roma. All’iniziativa hanno partecipato il Direttore Generale dell’ADM Marcello Minenna, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il Monsignor Claudio Maria Celli, Presidente emerito del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. “L’Italia era il Paese dei concorsi interminabili, che duravano anni e non vedevano mai una conclusione, mentre adesso abbiamo dimostrato che la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oltre 175mila candidati. 19 profili professionali ripristinati tra chimici, avvocati, meccanici, ragionieri, informatici e molti altri. Una procedura concorsuale durata solo 7 mesi che si è conclusa ieri con l’entrata in servizio di oltreall’Accise,e Monopoli con una cerimonia ufficiale alla Nuvola di Fuksas a Roma. All’iniziativa hanno partecipato il Direttore Generale dell’ADM Marcello, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il Monsignor Claudio Maria Celli, Presidente emerito del Pontificio ConsiglioComunicazioni Sociali. “L’Italia era il Paese dei concorsi interminabili, che duravano anni e non vedevano mai una conclusione, mentre adesso abbiamo dimostrato che la ...

