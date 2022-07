Ag. Pobega: ‘E’ un ragazzo super. Milan, si farà trovare pronto’ | Serie A (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 01:00:00 Fermi tutti! “Tommaso ha fatto il giusto percorso di crescita, ha giocato nelle categorie inferiori e poi da protagonista a Spezia e a Torino. Grazie a Juric nell’ultima stagione è cresciuto molto e ora è pronto per confrontarsi in un club di alto livello come il Milan: credo possa rappresentare un acquisto, secondo me si farà trovare pronto quando verrà chiamato in causa. È un ragazzo super, dentro e fuori dal campo, è un lavoratore con l’atteggiamento giusto, anche per le caratteristiche che ha può completare la batteria di centrocampisti del Milan. Lo scorso anno ha dimostrato di poter giocare in più ruoli, sia da interno che da trequartista”. Così Patrick Bastianelli, agente di Tommaso Pobega, ai microfoni di Sky. ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 01:00:00 Fermi tutti! “Tommaso ha fatto il giusto percorso di crescita, ha giocato nelle categorie inferiori e poi da protagonista a Spezia e a Torino. Grazie a Juric nell’ultima stagione è cresciuto molto e ora è pronto per confrontarsi in un club di alto livello come il: credo possa rappresentare un acquisto, secondo me sipronto quando verrà chiamato in causa. È un, dentro e fuori dal campo, è un lavoratore con l’atteggiamento giusto, anche per le caratteristiche che ha può completare la batteria di centrocampisti del. Lo scorso anno ha dimostrato di poter giocare in più ruoli, sia da interno che da trequartista”. Così Patrick Bastianelli, agente di Tommaso, ai microfoni di Sky. ...

Pensaci tu padre Pioli!!! Out Maldini Meno male che abbiamo fatto rientrare il Pobega, e finalmente abbiamo il nostro Adlì forse unica operazione intelligente finora. Tutto questo tempo per strapagare questo giovane belga ma mi domando ... Aperta la caccia al difensore! Se con l'acquisto di Charles De Katelaere, e il 'rientro' di Adli e Pobega, la trequarti e il centrocampo sembrerebbero essere a posto (almeno numericamente), e con l'arrivo di Origi anche il ruolo di centravanti è abbastanza coperto, stessa cosa non si può di dire ... Milan News Bastianelli (ag.Pobega): "Tommaso ha fatto il giusto percorso di crescita, è pronto per il Milan"