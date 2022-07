Affari correnti, il voto, le due date: cosa può succedere adesso (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il premier lascia Palazzo Chigi dopo aver incassato la fiducia al Senato, ma non va al Colle. Ecco cosa potrebbe succedere con le dimissioni di Draghi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il premier lascia Palazzo Chigi dopo aver incassato la fiducia al Senato, ma non va al Colle. Eccopotrebbecon le dimissioni di Draghi

Pubblicità

lucacifoni : A occhio non sarà facilissimo nemmeno convincere Draghi a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti #crisigoverno - patricaligaris : @gianlucac1 resta in carica per il disbrigo degli affari correnti. nulla di più - GierenHg : ?? Draghi esce dal Senato per recarsi al Quirinale. Il voto di fiducia è in corso ma il risultato appare scontato… - r081b : @MinutemanItaly Non credo rimarrà lì a gestire: se ne andrà subito. In teoria dovrebbe essere sostituito dal presid… - SADIComic : @Bad_Linhat Possibile ma fino al 2 ottobre, diciamo x gli affari correnti -