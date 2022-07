Adriana Volpe in abito da cerimonia: "ma dove va vestita così?" La foto dell'outfit (Di mercoledì 20 luglio 2022) Adriana Volpe nell'ultimo periodo è stata al centro di diverse polemiche. Ma la conduttrice ha deciso di dedicarsi un po' a sé stessa. Solo qualche giorno fa è stata avvistata mentre partecipava ad un matrimonio della figlia di un noto musicista. Ma che outfit ha scelto per l'occasione? Ha scelto di rilassarsi in questo periodo Adriana Volpe, attendendo periodi migliori per la propria carriera, soprattutto dopo l'esclusione dal Grande Fratello Vip. La polemica che l'ha travolta dipende principalmente dalla conferma di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. Il suo nome invece non è presente in nessuna delle trasmissioni del palinsesto autunnale della Mediaset (come anche per la Rai). Non si sa in verità qual è stato il problema che ha portata ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 20 luglio 2022)nell'ultimo periodo è stata al centro di diverse polemiche. Ma la conduttrice ha deciso di dedicarsi un po' a sé stessa. Solo qualche giorno fa è stata avvistata mentre partecipava ad un matrimonioa figlia di un noto musicista. Ma cheha scelto per l'occasione? Ha scelto di rilassarsi in questo periodo, attendendo periodi migliori per la propria carriera, soprattutto dopo l'esclusione dal Grande Fratello Vip. La polemica che l'ha travolta dipende principalmente dalla conferma di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. Il suo nome invece non è presente in nessunae trasmissioni del palinsesto autunnalea Mediaset (come anche per la Rai). Non si sa in verità qual è stato il problema che ha portata ...

Pubblicità

GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Adriana Volpe rompe il silenzio su Alfonso Signorini: 'GF Vip mi ha dato tanto, è un’esp… - Prelemiloves : #Gfvip 4: Ciavarrino, Patrick, Antonella Elia e Adriana Volpe favoriti per tutta l'edizione e poi indovinate come a… - ParliamoDiNews : Adriana Volpe, come si è conciata alle nozze di un`amica: l`abito è strepitoso - - tv_anim : RT @pieceleb72: Anche Adriana Volpe ci offre un in the pose da instagram - zazoomblog : Adriana Volpe “Che ritorno!” Il costume bianco fa vedere sotto! FOTO - #Adriana #Volpe #ritorno!” #costume -