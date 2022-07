Adrenalina e soddisfazioni da podio per l’ACI Salerno

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Week end ricco di emozioni,per l’Automobile Club, che nel fine settimana scorso è stato esaltato dalle ottime prestazioni dei piloti con licenza Aci Sport e Tessera Aci presso ACI. Risultati eccellenti in ogni competizione agonistica tenutasi in queste intense giornate. Driver “salernitani” hanno gareggiato alla 57a Rieti-Terminillo, alWeek End Racing al Mugello e alla 7a Coppa Città di Grassano. Alla 57a Rieti-Terminillo Enel X Way grande agonismo e caparbietà sul tracciato per i piloti con licenza sportiva presso l’Automobile Club presieduto dall’Ing. Vincenzo Demasi. I driver in gara hanno dimostrato superlative qualità andando a conquistare posizioni eccezionali in ciascuno dei Gruppi e delle ...