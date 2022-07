ADL non ha intenzione di vendere il Napoli. Rifiutate in passato offerte vicine al miliardo di dollari (Di mercoledì 20 luglio 2022) SSCN - ADL non ha intenzione di vendere il Napoli, nessuna trattativa in corso, Rifiutate in passato offerte vicine al miliardo di dollari La SSC Napoli ha diramato un comunicato stampa sul sito ufficiale in cui si legge quanto segue: “De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c'è alcuna trattativa in corso. Tra l'altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L'aggancio che viene fatto, per cavalcare queste "indiscrezioni", è che il Presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli "States". De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) SSCN - ADL non hadiil, nessuna trattativa in corso,inaldiLa SSCha diramato un comunicato stampa sul sito ufficiale in cui si legge quanto segue: “De Laurentiis non hadiile non c'è alcuna trattativa in corso. Tra l'altro, in, ha rifiutatoaldi. L'aggancio che viene fatto, per cavalcare queste "indiscrezioni", è che il Presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli "States". De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e ...

