Ad Ischia centro estetico abusivo: nessun requisito professionale e lavoratori irregolari (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza di Ischia ha individuato sull’isola d’Ischia, a Forio, in un’abitazione privata, un avviato studio estetico completamente sconosciuto al fisco. La titolare, una donna di origine dominicana che pubblicizzava la propria attività sui vari canali social, svolgeva la professione di estetista e parrucchiera sprovvista di qualsivoglia autorizzazione. Durante il controllo, sono stati ritrovati, da parte dei militari lampade speciali, attrezzature per la manicure e per la ceretta, prodotti di bellezza esposti per la vendita e persino alcuni certificati che attestavano la frequentazione di corsi da estetista da parte della titolare e un listino prezzi per i trattamenti. Inoltre, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto agende che riportavano l’annotazione degli appuntamenti ed i compensi volta per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza diha individuato sull’isola d’, a Forio, in un’abitazione privata, un avviato studiocompletamente sconosciuto al fisco. La titolare, una donna di origine dominicana che pubblicizzava la propria attività sui vari canali social, svolgeva la professione di estetista e parrucchiera sprovvista di qualsivoglia autorizzazione. Durante il controllo, sono stati ritrovati, da parte dei militari lampade speciali, attrezzature per la manicure e per la ceretta, prodotti di bellezza esposti per la vendita e persino alcuni certificati che attestavano la frequentazione di corsi da estetista da parte della titolare e un listino prezzi per i trattamenti. Inoltre, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto agende che riportavano l’annotazione degli appuntamenti ed i compensi volta per ...

Pubblicità

teleischia : ISCHIA. IL CENTRO OSTAGGIO DI BANDE DI RAGAZZINI (SERVIZIO TV) - DErricoSergio : L’emendamento che introduce il condono nelle quattro regioni del Centro è stato presentato da due deputati marchigi… - teleischia : ISCHIA. MOVIDA SOTTO CONTROLLO. LA POLIZIA SANZIONA 20 VEICOLI IN PIENO CENTRO - teleischia : ISCHIA. CENTRO ANTIVIOLENZA “NON DA SOLA”, COMUNI UNITI PER AIUTARE E PREVENIRE (SERVIZIO TV) - martinogiovanni : Un isola di mare ma paradossalmente in questo periodo tendo a guardare la vetta al centro! Troppo caos, troppo cald… -