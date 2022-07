Acerbi, il Monza non perde le speranze: Galliani ci prova (Di mercoledì 20 luglio 2022) Calciomercato Lazio: il Monza non perde le speranze per Acerbi e Galliani prova a convincere il difensore Sulle tracce di Francesco Acerbi, sempre in uscita dalla Lazio, c’è anche il Monza intenzionato a portare a casa rinforzi di esperienza e qualità in vista della prima stagione di Serie A. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il difensore non sarebbe convinto dell’ipotesi brianzola ma Galliani sarebbe a lavoro per capire se ci sono margini per far cambiare idea ad Acerbi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Calciomercato Lazio: ilnonleperprova a convincere il difensore Sulle tracce di Francesco, sempre in uscita dalla Lazio, c’è anche ilintenzionato a portare a casa rinforzi di esperienza e qualità in vista della prima stagione di Serie A. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il difensore non sarebbe convinto dell’ipotesi brianzola masarebbe a lavoro per capire se ci sono margini per far cambiare idea ad. L'articolo proviene da Calcio News 24.

