Accoltella il marito e si costituisce | si erano sposati appena lo scorso aprile

Pubblicità

infoitinterno : Omicidio a Bussolengo, 36enne accoltella il marito e si costituisce alla polizia locale - infoitinterno : VENETO - Maschicidio nel Veronese: donna accoltella il marito (sposato da poco) e si costituisce - TViweb : Post Edited: VENETO – Maschicidio nel Veronese: donna accoltella il marito (sposato da poco) e si costituisce - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! VENETO – Maschicidio nel Veronese: donna accoltella il marito ( - PiuValliTV : ACCOLTELLA IL MARITO DURANTE LA LITE -

tviweb

Tragedia famigliare in pieno centro a Bussolengo (Verona) dove un uomo di 37 anni, Francesco Vetrioli, autotrasportatore, è stato ucciso a coltellate dalla moglie, Edlaine Ferreira. La donna, che ha ...Ha perso un figlio e ilda pochi minuti è stato fermato per aver accoltellato due bodyguard. ... il padre della vittimadue bodyguard dentro al commissariato VENETO - Maschicidio nel Veronese: donna accoltella il marito (sposato da poco) e si costituisce La vittima è un autotrasportatore di 37 anni, Francesco Vetrioli, sposato dal 2 aprile scorso con Edlaine Ferreira, la donna che intorno alle 3 della notte scorsa ha preso un coltello e lo ha ucciso i ...Un uomo di 37 anni, autotrasportatore, è stato ucciso a coltellate dalla moglie. La donna. di 36 anni e di origine brasiliana, si è costituita a Bussolengo, in provincia di Verona. Al momento sono in ...