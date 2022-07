18 nuovi giochi gratis Playstation Plus (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da oggi tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium potranno accedere a 18 nuovi giochi gratis sul proprio catalogo Di seguito vi riportiamo dunque la lista completa con tutti i nuovi giochi gratis disponibili su PlayStation Plus Extra e Premium a partire da oggi, tenendo conto anche del nuovo classico a sorpresa appena svelato: Stray PS4, PS5 Final Fantasy VII Remake Intergrade PS5 Marvel’s Avengers PS4, PS5 Assassin’s Creed Unity PS4 Assassin’s Creed IV Black Flag PS4 Assassin’s Creed Rogue Remastered PS4 Assassin’s Creed Freedom Cry PS4 Assassin’s Creed: The Ezio Collection PS4 Saints Row IV: Re-Elected PS4 Saints Row: Gat out of Hell PS4 Spirit of the North: Enhanced Edition PS5 L’era glaciale: La strampalata avventura di Scrat ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da oggi tutti gli utenti iscritti a PlayStationExtra e Premium potranno accedere a 18gratis sul proprio catalogo Di seguito vi riportiamo dunque la lista completa con tutti igratis disponibili su PlayStationExtra e Premium a partire da oggi, tenendo conto anche del nuovo classico a sorpresa appena svelato: Stray PS4, PS5 Final Fantasy VII Remake Intergrade PS5 Marvel’s Avengers PS4, PS5 Assassin’s Creed Unity PS4 Assassin’s Creed IV Black Flag PS4 Assassin’s Creed Rogue Remastered PS4 Assassin’s Creed Freedom Cry PS4 Assassin’s Creed: The Ezio Collection PS4 Saints Row IV: Re-Elected PS4 Saints Row: Gat out of Hell PS4 Spirit of the North: Enhanced Edition PS5 L’era glaciale: La strampalata avventura di Scrat ...

