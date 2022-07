10mila lavoratori migranti dell’agroalimentare in condizioni di vita estreme. L’indagine Anci: “Così ghettizzarli ha massimizzato i profitti” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Baraccopoli senza acqua, elettricità e servizi igienici, distanti chilometri dai luoghi di lavoro e per la maggior parte senza trasporti pubblici nelle vicinanze, dove una persona su quattro è vittima del caporalato. Siamo in Italia e quella descritta è la condizione in cui vivono molti dei migranti impiegati nell’agricoltura, comprese famiglie e bambini. Più di 10 mila secondo la prima Indagine nazionale sulle condizioni abitative dei migranti occupati nel settore agroalimentare, parte integrante del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato del ministero del Lavoro che, insieme all’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), ha coinvolto 3.851 amministrazioni locali chiedendo loro dati su presenze, insediamenti e servizi presenti sul territorio. E’ l’inedita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Baraccopoli senza acqua, elettricità e servizi igienici, distanti chilometri dai luoghi di lavoro e per la maggior parte senza trasporti pubblici nelle vicinanze, dove una persona su quattro è vittima del caporalato. Siamo in Italia e quella descritta è la condizione in cui vivono molti deiimpiegati nell’agricoltura, comprese famiglie e bambini. Più di 10 mila secondo la prima Indagine nazionale sulleabitative deioccupati nel settore agroalimentare, parte integrante del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato del ministero del Lavoro che, insieme all’Associazione nazionale dei Comuni italiani (), ha coinvolto 3.851 amministrazioni locali chiedendo loro dati su presenze, insediamenti e servizi presenti sul territorio. E’ l’inedita ...

