Xiaomi - Ad agosto il prototipo della prima elettrica, produzione dal 2024 (Di martedì 19 luglio 2022) Dalla Cina arrivano nuove indiscrezioni sul progetto della Xiaomi per entrare nel mondo delle auto elettriche: secondo il portale Sina Tech, l'azienda di elettronica di consumo avrebbe intenzione di svelare il prototipo del suo primo veicolo a batteria durante un apposito evento che si dovrebbe tenere ad agosto. Subito dopo la presentazione, la concept sarà sottoposta a una serie di test, mentre la produzione, come già indicato esplicitamente dalla stessa azienda cinese, è previsto venga avviata nel 2024. L'indizio della Maven. Per ora non si hanno altri dettagli, in particolare sullo stile o la tipologia di carrozzeria del prototipo. Tuttavia, Sina Tech sottolinea come la Xiaomi abbia affidato l'incarico di disegnare e progettare il ... Leggi su quattroruote (Di martedì 19 luglio 2022) Dalla Cina arrivano nuove indiscrezioni sul progettoper entrare nel mondo delle auto elettriche: secondo il portale Sina Tech, l'azienda di elettronica di consumo avrebbe intenzione di svelare ildel suo primo veicolo a batteria durante un apposito evento che si dovrebbe tenere ad. Subito dopo la presentazione, la concept sarà sottoposta a una serie di test, mentre la, come già indicato esplicitamente dalla stessa azienda cinese, è previsto venga avviata nel. L'indizioMaven. Per ora non si hanno altri dettagli, in particolare sullo stile o la tipologia di carrozzeria del. Tuttavia, Sina Tech sottolinea come laabbia affidato l'incarico di disegnare e progettare il ...

