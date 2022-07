WWE: Sta nascendo una nuova storia d’amore a Raw? (Di martedì 19 luglio 2022) Nella puntata di “WWE Raw” del 18 luglio, Sarah Schreiber si stava preparando a intervistare The Miz per sapere cosa ne pensasse di Logan Paul in vista del segmento televisivo di Miz previsto più tardi nello show. Proprio in quel momento, Veer è entrato casualmente nell’inquadratura e ha fissato la Schreiber per diversi secondi. Poi guarda la telecamera, sorride e dice “Boo!” prima di scoppiare a ridere. Dopo la puntata, The Miz ha insinuato che Veer avesse preso una cotta per Schreiber. “Penso che tu gli piaccia”, ha detto The Miz a Schreiber, prima di parlare di Logan Paul. In seguito, l’account Twitter di USA Network ha anche fatto riferimento a una prospettiva romantica che coinvolge Veer e la Schreiber. Leggi su zonawrestling (Di martedì 19 luglio 2022) Nella puntata di “WWE” del 18 luglio, Sarah Schreiber si stava preparando a intervistare The Miz per sapere cosa ne pensasse di Logan Paul in vista del segmento televisivo di Miz previsto più tardi nello show. Proprio in quel momento, Veer è entrato casualmente nell’inquadratura e ha fissato la Schreiber per diversi secondi. Poi guarda la telecamera, sorride e dice “Boo!” prima di scoppiare a ridere. Dopo la puntata, The Miz ha insinuato che Veer avesse preso una cotta per Schreiber. “Penso che tu gli piaccia”, ha detto The Miz a Schreiber, prima di parlare di Logan Paul. In seguito, l’account Twitter di USA Network ha anche fatto riferimento a una prospettiva romantica che coinvolge Veer e la Schreiber.

Pubblicità

theshieldofspo1 : WWE: il personaggio misterioso sta arrivando - TSOWrestling : A #WWERaw abbiamo visto un video con un messaggio ben chiaro! #TSOW // #TSOS - DanyGue4 : La #WWE ha girato parecchio Mid-West e zone 'facili' come il Texas, di recente. Non a caso. Il ritorno in Florida p… - IsolaWrestling : WWE: L’ATTEGGIAMENTO DI NATALYA STA METTENDO IN DIFFICOLTÀ WRITER E PRODUCER, CREANDO MALUMORI - TSOWrestling : Clamoroso quanto sta succedendo in #WWE #TSOW // #TSOS -