WWE | Bianca Belair batte facilmente Carmella ma a SummerSlam torna il suo spauracchio

(Di martedì 19 luglio 2022) Questa notte a Raw era attesa la difesa titolata dicontro. Becky Lynch è intervenuta prima del match per dire che affronterà la WWE Raw Women’s Champion a, chiunque essa sia.l’ha interrotta e ha detto che questa non è la storia del ritorno di Becky Lynch, ma la storia del ritorno didopodello scorso anno.è poi intervenuta per dire chele stava facendo un grande torto trascurandola e lei e Becky Lynch si sono avventate sucon Becky Lynch che le ha inflitto la Manhandle Slam. Il match per il titolo è cominciato così conin grosso svantaggio. In questo match, il titolo poteva ...

TFflyguy1000 : Bianca so fire ???? - ItsToySoldierYT : @WWE @BiancaBelairWWE @BeckyLynchWWE Prefer Bayley to face Bianca - ACGWWE : RT @WWEItalia: .@BeckyLynchWWE è costata a @BiancaBelairWWE lo scorso match contro @CarmellaWWE, interferirà ancora nel loro rematch titola… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: .@BeckyLynchWWE è costata a @BiancaBelairWWE lo scorso match contro @CarmellaWWE, interferirà ancora nel loro rematch titola… - marcofeltracco : RT @WWEItalia: .@BeckyLynchWWE è costata a @BiancaBelairWWE lo scorso match contro @CarmellaWWE, interferirà ancora nel loro rematch titola… -

Raw Women's Championship: Bianca Belair batte Carmella Match dalla durata breve, ma ugualmente solido. Nonostante l'offensiva di Carmella, a vincere è la campionessa in carica Bianca Belair. La WWE ha annunciato questa notte prima di Raw un nuovo importante match per SummerSlam. Seth Rollins andrà contro Riddle.