Pubblicità

Zona_Wrestling : WWE: Annunciate le 20 donne che si affronteranno in una Battle Royal per sfidare Mandy Rose -

Spazio Wrestling

...questa nuova leadership sono stateuna partnership con la Figures Toy Company, un contratto televisivo con Destination America e la realizzazione di un servizio di streaming simile al...... il wrestler AEW meglio conosciuto come Samoa Joe: l'exUS Champion e TNA World Heavyweight ... tra queste anche The Last of Us di HBO e le nuoveGod of War e Horizon , in arrivo per ... WWE: Match e segmenti annunciati per Raw (18 luglio) NXT 2.0: nella prossima puntata assisteremo ad una battle royal per decretare la prossima sfidante di Mandy Rose per l'NXT Women's Championship.La Superstar della AEW, AQA ha annunciato sul suo profilo ufficiale Twitter che si allontanerà dal mondo del wrestling nell'immediato futuro. AQA ha svelato di non stare bene sia mentalmente che fisic ...