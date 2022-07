WTA Palermo 2022, Martina Trevisan si ritira dal torneo (Di martedì 19 luglio 2022) Il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250 Palermo 2022 di tennis, nel corso del 33° Palermo Ladies Open, sulla terra battuta outdoor siciliana, si ritrova improvvisamente orfano della numero 1 del seeding: si è ritirata Martina Trevisan. La numero 1 del tabellone e d’Italia avrebbe dovuto chiudere il programma sul Centrale questa sera, ma ha dato forfait e quindi al suo posto entra in main draw la brasiliana Carolina Alves, che dunque affronterà la qualificata russa Elina Avanesyan. La vincente della sfida affronterà al secondo turno Lucia Bronzetti. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Il tabellone principale di singolare femminile delWTA 250di tennis, nel corso del 33°Ladies Open, sulla terra battuta outdoor siciliana, si ritrova improvvisamente orfano della numero 1 del seeding: si èta. La numero 1 del tabellone e d’Italia avrebbe dovuto chiudere il programma sul Centrale questa sera, ma ha dato forfait e quindi al suo posto entra in main draw la brasiliana Carolina Alves, che dunque affronterà la qualificata russa Elina Avanesyan. La vincente della sfida affronterà al secondo turno Lucia Bronzetti. Foto: LaPresse

