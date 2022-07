William e Kate negli USA | l’offesa senza precedenti a Harry e Meghan

(Di martedì 19 luglio 2022)hanno messo in atto un’offesa gravissima contro: ormai la guerra diplomatica è cominciata, chi vincerà? Come si sa non corre più buon sangue tra le famiglie dei due figli di Lady Diana. Mentresono sempre più legati ai loro compiti reali,ormai sono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Namast70961553 : RT @_Gi_Ci_: 5) il piccolo Della Valle, che offrirà a Draghi il programma di Fase2 del progetto politico 'del fare' (mai avviato) del nonno… - _Gi_Ci_ : 5) il piccolo Della Valle, che offrirà a Draghi il programma di Fase2 del progetto politico 'del fare' (mai avviato… - vogue_italia : Le smorfie di George a Wimbledon fanno il giro del web. Lui e Kate come William e Diana 21 anni fa ? - il_borrelli : Magari mi sbaglio eh. Ma mi sa che mentre le facevo la foto....Kate mi stesse ammiccando. Bye Bye William ??????????????… - ParliamoDiNews : Kate Middleton in lutto, doloroso addio: la moglie di William straziata - -

Ci hanno pensato bene quindiallora, che negli ultimi anni si sono fatti partecipi di grandi novità compiute dentro e fuori le mura di Corte. Solo per citarne alcuni, il recente ...portano i principini in vacanza in elicottero e disobbediscono alla regina Elisabetta X Leggi anche › La regina Elisabetta in Scozia, contro il referendum sull'indipendenza &...William e Kate hanno messo in atto un'offesa gravissima contro Harry e Meghan: ormai la guerra diplomatica è cominciata, chi vinceràL'abito da sposa di Kate Middleton fa ancora sognare tantissime spose, chi vuole sentirsi una principessa può farlo spendendo pochissimo: ecco come.