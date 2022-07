Pubblicità

globalistIT : - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le bombe russe travolgono Mykolaiv. E gli USA denunciano: 'In arrivo droni i… - fabiodellanno : RT @LaNotiziaTweet: Martedì Putin, Erdogan e Raisi si incontreranno a Teheran. Vertice su Siria e Ucraina. Washington accusa l'Iran di forn… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Martedì Putin, Erdogan e Raisi si incontreranno a Teheran. Vertice su Siria e Ucraina. Washington accusa l'Iran di forn… - LaNotiziaTweet : Martedì Putin, Erdogan e Raisi si incontreranno a Teheran. Vertice su Siria e Ucraina. Washington accusa l'Iran di… -

Globalist.it

Che l'obiettivo di Putin fosse solo quello di salvare il Donbass dal cosiddetto genocidio (14 mila morti tra il 2014 e il 2022 più o meno equamente divisi tra russi e ucraini e quasi tutti morti nei ...... al punto di aver fatto arrestare con la traballantedi terrorimo, esponenti e deputati dell'... mentre a Teheran si vorrebbe che per ripristinare il Jpcoa fosseroa fare la prima ... Washington accusa Mosca: “Vogliono annettere i territori ucraini occupati, non solo il Donbass” L'accusa di John Kirby, portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, che ha citato «informazioni di intelligence».E' Dennis Yadiel Sanchez, nipote 22enne del cantante e figlio della sorellastra Vanessa, il familiare per il quale Ricky Martin ha ricevuto a inizio luglio un' ordinanza restrittiva per stalking dalle ...