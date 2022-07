Volley | Nations League 2022 l’Olanda di Abdel Aziz tra l’Italia e la semifinale

Leggi su oasport

(Di martedì 19 luglio 2022) Dalalil passo è breve. Meno di due settimane dopo l’ultima sfida con gli olandesi nella fase eliminatoria della VNL,si ritrova di fronte la squadra di Roberto Piazza all’esordio della Final Eight di Bologna: obiettivo ladella prestigiosa manifestazione mondiale, da giocare davanti al pubblico amico. Gli azzurri sanno come si batte la formazione olandese, lo hanno fatto più volte nelle ultime stagioni ma attenzione perchè quando in rosa si hanno due campioni come Nimirche non ha bisogno di presentazione e Thijs Ter Horst i rischi per gli avversari possono essere molto alti.è indubbiamente più forte, arriva da una fase eliminatoria fatta di tante prove convincenti, ha dalla sua il pubblico ma deve fare i conti ...