“Volevo solo ringraziarti a nome di tutti” | il protagonista di Stranger Things scoppia in lacrime – VIDEO

L'attore di 'Stranger Things' Joseph Quinn ha mosso i cuori di tutti quando un commento di una fan lo ha fatto commuovere al punto da mettersi a piangere. La quarta stagione di 'Stranger Things' è uscita da poco ma ha scatenato i fan di tutto il mondo. Il ritorno sullo schermo degli amati protagonisti era atteso da tempo e, insieme agli storici personaggi, se n'è aggiunto uno che ha rubato subito il cuore di tanti. Stiamo parlando di Eddie Munson, interpretato proprio da Joseph Quinn. Nella serie, ha interpretato Eddie, questo ragazzo un po' strano, un po' nerd ed emarginato dal resto dei compagni della scuola. Viene introdotto quando Michael (Finn Wolfhad) Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) entrano nell'Hellfire club, fondato proprio da Eddie. Eddie Munson è quel ...

