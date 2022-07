Violenze e stupri, quelle giovani vittime del politicamente corretto in Inghilterra: come le gang islamiche si sono impadronite di Telford (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug – In Inghilterra, il politicamente corretto ha fatto nuove vittime quando, per circa 40 anni, ha affossato un’inchiesta riguardante le Violenze e lo sfruttamento sessuale nei confronti di un migliaio di ragazze e bambine. Le istituzioni, dalle scuole alle Forze dell’ordine inglesi, hanno nascosto la polvere sotto il tappetto per non creare “tensioni per la razza”. Era già successo in precedenza quando l’inchiesta interna “Operazione Liden” rivelò che oltre 1.400 giovani bianche erano state ridotte a schiave sessuali da una gang islamica, prevalentemente composta da pakistani. Per più di 20 anni, nonostante le evidenze che erano passate sulle scrivanie degli inquirenti, tutto era stato taciuto per non accendere tensioni sociali e determinare una deriva ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug – In, ilha fatto nuovequando, per circa 40 anni, ha affossato un’inchiesta riguardante lee lo sfruttamento sessuale nei confronti di un migliaio di ragazze e bambine. Le istituzioni, dalle scuole alle Forze dell’ordine inglesi, hanno nascosto la polvere sotto il tappetto per non creare “tensioni per la razza”. Era già successo in precedenza quando l’inchiesta interna “Operazione Liden” rivelò che oltre 1.400bianche erano state ridotte a schiave sessuali da unaislamica, prevalentemente composta da pakistani. Per più di 20 anni, nonostante le evidenze che erano passate sulle scrivanie degli inquirenti, tutto era stato taciuto per non accendere tensioni sociali e determinare una deriva ...

