Vince 57mila euro al Lotto senza rinunciare al Reddito di cittadinanza | assolta

La 'dea bendata' l'ha 'baciata' per ben due volte in due anni. Una 54enne di Verbania, tra il 2019 e il 2020, ha centrato due puntate al Lotto incassando complessivamente 57mila euro. Vincite che però non hanno dissuaso la fortunata signora dal chiedere il reddito di cittadinanza: un sussidio al quale non aveva diritto. La 54enne di Verbania, all'inizio del 2020, aveva ...Per due volte, tra il 2019 e il 2020, è stata baciata dalla dea bendata: due puntate al lotto centrando combinazioni vincenti che le hanno fruttato complessivamente oltre 57mila euro regolarmente incassati tramite il sistema dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli, che tracciano le vincite superiori ai 10mila euro. Ma la legge parla chiaro: l 'omessa comunicazione ...Due vincite al Lotto, a distanza di poco tempo l'una dall'altra, per un incasso totale di 57 mila euro. Protagonista dei fortunati incassi risalenti al 2019 e al 2020, una 54enne ...