VIDEO | Spesi 19,5 milioni: NUOVO ACQUISTO per il NAPOLI! (Di martedì 19 luglio 2022) Kim Min-Jae è il primo obiettivo del Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly nei prossimi giorni di calciomercato. Il difensore sudcoreano del Fenerbahçe sembra sempre più vicino agli azzurri, nonostante il forte pressing del Rennes e gli inserimenti di Inter e Tottenham nelle ultime ore. Calciomercato Napoli, Kim Min-Jae si avvicina: le cifre dell’affare Kim Min-Jae si avvicina sensibilmente al Napoli. Il difensore sudcoreano del Fenerbahçe ha deciso di salutare il club turco e di provare una nuova esperienza, più importante di quelle vissute ad oggi. Sul centrale classe ’96 può diventare il volto NUOVO della difesa di Spalletti dopo l’addio di Kalidou Koulibaly. Dopo essere stato ad un passo dal Rennes, il Napoli ha accelerato, ha pagato la clausola rescissoria di 19,5 milioni di euro e ha avviato le trattative con l’entourage di Kim Min-Jae per il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 luglio 2022) Kim Min-Jae è il primo obiettivo del Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly nei prossimi giorni di calciomercato. Il difensore sudcoreano del Fenerbahçe sembra sempre più vicino agli azzurri, nonostante il forte pressing del Rennes e gli inserimenti di Inter e Tottenham nelle ultime ore. Calciomercato Napoli, Kim Min-Jae si avvicina: le cifre dell’affare Kim Min-Jae si avvicina sensibilmente al Napoli. Il difensore sudcoreano del Fenerbahçe ha deciso di salutare il club turco e di provare una nuova esperienza, più importante di quelle vissute ad oggi. Sul centrale classe ’96 può diventare il voltodella difesa di Spalletti dopo l’addio di Kalidou Koulibaly. Dopo essere stato ad un passo dal Rennes, il Napoli ha accelerato, ha pagato la clausola rescissoria di 19,5di euro e ha avviato le trattative con l’entourage di Kim Min-Jae per il ...

