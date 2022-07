Via D'Amelio, Lamorgese “Legalità ineludibile per una società giusta” (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi trent'anni dalla strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina. Il loro sacrificio ha lasciato alle giovani generazioni un patrimonio prezioso che testimonia come l'affermazione della Legalità sia condizione ineludibile per la costruzione di una società giusta”. Lo afferma in una nota il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.“La tenacia e la passione civile di Paolo Borsellino, come del giudice Giovanni Falcone e di tutti gli uomini delle Istituzioni che hanno perso la vita nell'adempimento del loro servizio alla comunità, si sono concretizzate in azioni quotidiane a difesa dei valori fondanti della nostra democrazia – aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi trent'anni dalla strage di via D'in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina. Il loro sacrificio ha lasciato alle giovani generazioni un patrimonio prezioso che testimonia come l'affermazione dellasia condizioneper la costruzione di una”. Lo afferma in una nota il ministro dell'Interno, Luciana.“La tenacia e la passione civile di Paolo Borsellino, come del giudice Giovanni Falcone e di tutti gli uomini delle Istituzioni che hanno perso la vita nell'adempimento del loro servizio alla comunità, si sono concretizzate in azioni quotidiane a difesa dei valori fondanti della nostra democrazia – aggiunge ...

