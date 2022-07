Via D'Amelio, Cartabia “Consegnare al Paese una verità piena” (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La memoria dei caduti diventi nuova spinta a fare luce sugli aspetti tuttora oscuri di quella drammatica stagione”. 30 anni dopo l'attentato di via D'Amelio il 19 luglio 1992, in cui furono uccisi il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, richiama la necessità “di Consegnare ai familiari delle vittime e all'intero Paese una verità piena su una delle più dolenti ferite della nostra storia. Lo dobbiamo a Paolo Borsellino che, pur consapevole dei gravi rischi che correva soprattutto dopo l'attentato a Giovanni Falcone, continuò con ancora più determinazione a portare avanti il suo altissimo ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La memoria dei caduti diventi nuova spinta a fare luce sugli aspetti tuttora oscuri di quella drammatica stagione”. 30 anni dopo l'attentato di via D'il 19 luglio 1992, in cui furono uccisi il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina, la ministra della Giustizia, Marta, richiama la necessità “diai familiari delle vittime e all'interounasu una delle più dolenti ferite della nostra storia. Lo dobbiamo a Paolo Borsellino che, pur consapevole dei gravi rischi che correva soprattutto dopo l'attentato a Giovanni Falcone, continuò con ancora più determinazione a portare avanti il suo altissimo ...

