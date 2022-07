Via alle rateizzazioni semplificate fino a 120mila euro. Online i moduli per fare domanda (Di martedì 19 luglio 2022) Le novità Soglia più alta per i debiti da pagare al fisco in maniera «semplificata» e margini più ampi per evitare la decadenza in caso di non pagamento. Possibilità di compensare i crediti verso la Pubblica Amministrazione con i debiti a ruolo. Al via le novità per la riscossione introdotte dalla legge di conversione del Decreto Aiuti. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 19 luglio 2022) Le novità Soglia più alta per i debiti da pagare al fisco in maniera «semplificata» e margini più ampi per evitare la decadenza in caso di non pagamento. Possibilità di compensare i crediti verso la Pubblica Amministrazione con i debiti a ruolo. Al via le novità per la riscossione introdotte dalla legge di conversione del Decreto Aiuti.

Pubblicità

fattoquotidiano : Strage di via D’Amelio, Salvatore Borsellino: “Basta, ora chiediamo noi silenzio alle passerelle e alla politica” - oggisettimanale : 30 anni fa, la mattina presto, #PaoloBorsellino prese carta e penna per rispondere alla lettera che la studentessa… - zaiapresidente : ?Il 19 luglio 1992 alle ore 16.58, in via D'Amelio a Palermo una Fiat 126 contenente 90 kg di esplosivo venne fatta… - AnnaP177051632 : RT @mcalabrese89: Italia, paradiso del birdwatching: guida alle oasi per tutte le stagioni - SiVisPacem1970 : #Cacciari come suo solito disegna con precisione la misera realtà della #crisidigoverno spazzando via tutta la fant… -