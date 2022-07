Vi ricordate Cristina Plevani? | L’ex gieffina confessa | “C’è una cosa che mi manca tanto”

(Di martedì 19 luglio 2022), la “Cenerentola triste” della casa più spiata d’Italia, si è lasciata andare ad una confessione intima. Era il 2000 quandoè stata selezionata per partecipare alla prima edizione del “Grande Fratello”. Conosciuta con il soprannome “Cenerentola triste” – affibbiatole all’interno della casa più spiata d’Italia –ha fatto molto parlare di sé nel corso del reality show.(web source)Ciò che ha destato più scalpore è stata la sua relazione con il coinquilino Pietro Taricone, deceduto nel 2010 in seguito ad un incidente durante un atterraggio col paracadute., nonostante le polemiche, è riuscita a conquistare gli spettatori arrivando in finale: la “Cenerentola triste” è ...

Pubblicità

eleenaaa11 : Vi ricordate cosa successe dopo che Cristina pubblicò il tiktok l'estate scorsa? - cristina_ilardo : RT @La_manina__: Ma ve la ricordate 'Clap and jump for Renzi', la canzone cantata dai ragazzi del Raiti di Siracusa nel 2014? E Italia Viva… -

YouMovies

Suor, lasin dai tempi di The Voice Ecco com'era prima e com'è oggi la cantante, davvero wow! Sono passati diversi anni ormai da quandoScuccia, conosciuta da tutti come Suor ...Leggi anche › Valle d'Aosta: il Cammino Balteo sul Tetto d'Europa In Valmalenco 'ti sorridono i monti'il cartoon Heidi Al Rifugio, di fronte all ' alpeggio Alpe Prabello ,... Era Scianel di Gomorra, oggi è così: ecco che fine ha fatto MIRANO - Avrebbe dovuto sposarsi il prossimo anno, ma una terribile malattia ha avuto il sopravvento. Jessica Foscarin aveva appena 31 anni e una vita davanti a sé. È ...“In Italia donne e giovani penalizzati. Le quote rosa una medicina amara, ma necessaria”: parola dell’ad di Illy Caffè, Cristina Scocchia.