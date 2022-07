"Vi dico cosa ha fatto Draghi...": la "sentenza" finale di Tremonti, parole di ghiaccio (Di martedì 19 luglio 2022) Crolla giù tutto nella crisi politica più situazionista della storia. Draghi e le sue decisioni, come un Godot qualsiasi, è atteso in Parlamento. Il mondo intero osserva con i pop corn. E Giulio Tremonti, al telefono, affilato e con la pazienza d'un bonzo, confeziona una pregevole analisi dell'Apocalisse. Caro Tremonti, Draghi ha mollato. Lei un po' l'aveva previsto. Al di là del suicidio di massa in stile setta del reverendo Jones dei 5 Stelle, qualcuno osserva che il premier si è sfilato prima dell'autunno caldo. È d'accordo? «Con calma. Il percorso del governo Draghi si snoda su tre tappe fondamentali: l'insediamento, la conferenza di fine 2021, e l'oggi. Il discorso di insediamento era di ampio respiro e, soprattutto di ampia ambizione. Andava oltre l'emergenza e si sviluppava sulla promessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Crolla giù tutto nella crisi politica più situazionista della storia.e le sue decisioni, come un Godot qualsiasi, è atteso in Parlamento. Il mondo intero osserva con i pop corn. E Giulio, al telefono, affilato e con la pazienza d'un bonzo, confeziona una pregevole analisi dell'Apocalisse. Caroha mollato. Lei un po' l'aveva previsto. Al di là del suicidio di massa in stile setta del reverendo Jones dei 5 Stelle, qualcuno osserva che il premier si è sfilato prima dell'autunno caldo. È d'accordo? «Con calma. Il percorso del governosi snoda su tre tappe fondamentali: l'insediamento, la conferenza di fine 2021, e l'oggi. Il discorso di insediamento era di ampio respiro e, soprattutto di ampia ambizione. Andava oltre l'emergenza e si sviluppava sulla promessa ...

