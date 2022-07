Venezia 79: ecco i film restaurati di Venezia Classici, con Giulio Base presidente giuria (Di martedì 19 luglio 2022) Alla Mostra del Cinema di Venezia 2002 ecco i film restaurati di Venezia Classici, con il regista Giulio Base presidente della giuria di studenti di cinema La sezione Venezia Classici torna nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, dopo che nei due anni precedenti, a causa della pandemia, Venezia Classici era stata ospitata a Bologna dal festival Il cinema ritrovato (agosto 2020), mentre lo scorso anno si era tenuta nel centro storico di Venezia. Torna anche la giuria composta da studenti dei ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Alla Mostra del Cinema di2002di, con il registadelladi studenti di cinema La sezionetorna nell’ambito della Mostra del Cinema di, dopo che nei due anni precedenti, a causa della pandemia,era stata ospitata a Bologna dal festival Il cinema ritrovato (agosto 2020), mentre lo scorso anno si era tenuta nel centro storico di. Torna anche lacomposta da studenti dei ...

Pubblicità

LuigiBrugnaro : ??Buon Redentore a tutti! Ecco il gran finale dei fuochi d’artificio. Viva Venezia ?? @comunevenezia @veneziaunica - cinefilosit : Venezia 79: ecco la selezione di Venezia Classici #ILoveCinefilos - cristinareggini : per non farci mancare niente ecco il FUNGO KILLER! #CandidaAuris, morto a #Venezia l'uomo contagiato dal 'fungo kil… - nuova_venezia : Online i modelli per le rateizzazioni semplificate fino a 120 mila euro. Ecco come fare - nuova_venezia : Lavoro, ecco come difendersi dal supercaldo: il decalogo dell’Inail -