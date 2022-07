Valico di Allenby | Cifa Italia | Potenziare impegno per sostenere azioni diplomatiche simili a quella guidata dal Regno del Marocco

(Di martedì 19 luglio 2022) “L'azione diplomatica svolta dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dal re delMohammed VI e dalle autorità israeliane, che ha portato ad aprire senza interruzioni ildi, testimonia il desiderio di ricomporre i conflitti e di riportare la pace in Medio Oriente”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese, evidenziando come, in un momento estremamente difficile a livello mondiale, si accenda nel Mediterraneo una luce di speranza con segnali di apertura a un processo di pace e di sviluppo economico. Grazie all'intervento deldel, sotto la guida del suo re Mohammed VI, l'importantissimodi frontiera di/Re Al-Hussein - che collega Cisgiordania e ...

... la Casa Bianca ha annunciato ulteriori gesti di buona volontà nei confronti dei palestinesi, inclusa l'intesa con Israele di consentire l'apertura di 24 ore al giorno deldi, situato ...Dovranno invece accontentarsi di pochi gesti, per lo più economici, tra cui l'autorizzazione a stendere una rete cellulare 4G in Cisgiordania, una presenza palestinese simbolica aldi... Medio Oriente: Marocco ottiene apertura valico Allenby Il ministro dei trasporti israeliano Merav Michaeli ha colto l’occasione dell’annuncio dell’apertura del ponte per ringraziare Re Mohammed VI, il presidente del comitato Al Quds e il presidente degli ...L’impegno costante del Marocco per la causa palestinese e per il benessere dei palestinesi ha avuto buoni risultati oggi. Grazie alla mediazione diretta del Regno del Marocco e all’impegno diplomatico ...