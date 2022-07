Usa, arrestata Ocasio-Cortez alla manifestazione pro-aborto davanti alla Corte Suprema – Il video (Di martedì 19 luglio 2022) Durante una manifestazione a Washington contro il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade, di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti, sono stati arrestati diversi parlamentari americani. Tra questi anche Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar. Sul profilo Twitter dello staff della deputata democratica è stato condiviso un video che la ritrae con le mani dietro alla schiena mentre viene portata via dalla polizia. Successivamente viene vista che alza i pugni al cielo verso i manifestanti. Al momento, si stima che nella protesta di oggi, 19 luglio, sono stati effettuati 34 arresti, di cui 16 sono membri del Congresso americano. Da quando la Corte ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Durante unaa Washington contro il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade, di frontedegli Stati Uniti, sono stati arrestati diversi parlamentari americani. Tra questi anche Alexandriae Ilhan Omar. Sul profilo Twitter dello staff della deputata democratica è stato condiviso unche la ritrae con le mani dietroschiena mentre viene portata via dpolizia. Successivamente viene vista che alza i pugni al cielo verso i manifestanti. Al momento, si stima che nella protesta di oggi, 19 luglio, sono stati effettuati 34 arresti, di cui 16 sono membri del Congresso americano. Da quando la...

